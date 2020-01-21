В Украине премьера фильма "Номера" запланирована на осень 2020 года.

На 70-м Берлинском кинофестивале в рамках специальных показов 18 февраля состоится мировая премьера фильма "Номера" по одноименной пьесе режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

После показа фильма зрители смогут задать вопросы Олегу Сенцову в рамках Q&A сессии.

Фильм «Номера» был срежиссирован Сенцовым дистанционно из российской колонии, воплощать замысел на съемочной площадке помогал крымскотатарский режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев. Продюсер фильма - Анна Паленчук.

Кадр из фильма

Художественный фильм рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. Процесс сьемок Сенцов и Сейтаблаев обсуждали с помощью переписки.

Текст пьесы "Номера" был написан Олегом Сенцовым до заключения, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль. Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.

Международный Берлинский кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Напомним, в прошлом году на Берлинале состоялась премьера фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс", снятого с участием Украины. Однако фильм получил противоречивые отзывы критиков.