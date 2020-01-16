Валерий Сюткин, который назвал аннекию Крыма "восстановлением исторической справедливости", собрался с концертом в Киев

Российский певец Валерий Сюткин, который считает отделение Крыма от России "исторической ошибкой", а аннексию полуострова "блестящей" операцией Путина, намерен выступить в Киеве с сольным концертом.

Согласно информации на сайте Concert.ua, концерт Сюткина в Палаце "Украина" запланирован на 27 апреля.

На анонс концерта российского исполнителя обратил внимание шоумен Сергей Притула.

«Валера Сюткин считает, что Владимир Владимирович провел аннексию Крыма «блесяще»!!! Внимание, знатоки, вопрос: проведет ли Валерий свой концерт в Палаце Украина? Минута пошла!», - написал Притула в фейсбуке.

В 2014 году бывший солист группы "Браво" заявил, что аннексия Путиным Крыма является восстановлением исторической справедливости.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость может быть восторжествовала", - сказал Сюткин в интервью Гордону.

Ранее Сюткин также заявил, что находится вне конфликта и не занимает чью-либо позицию.

«Я не даю больших концертов ни там, ни там, потому что это будет разъединять. Просто пока не время. Я могу сделать что-то частное, но это не будет никакого анонса. Но я не делаю ни там, ни там», - рассказал он в эфире «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что шведский певец Dr. Alban, которому был запрещен въезд в Украину после концерта в аннексированном Крыму, выступил в шоу "Вечерний квартал". Певец заявил, что это стало возможным после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.

Сам исполнитель удалил упоминание о Зеленском в посте о выступлении в Киеве.