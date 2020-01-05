Dr. Alban удалил упоминание о Зеленском в посте о выступлении в Киеве

"Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления в Крым. Я не знал, что это не понравится украинцам".

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, отредактировал пост в Instagram, в котором заявлял, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

В исправленном варианте текста он удалил упоминание о Зеленском.

"Встреча с президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал об этом, не знал, что это не понравится украинцам. Я счастлив встретиться с президентом", - говорится в сообщении.

В предыдущем варианте текста певец сообщил: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом".

Напомним, в воскресенье разгорелся скандал вокруг визита Dr. Alban в Украину. Шведский певец, которому был запрещен въезд после концерта в аннексированном Крыму, выступил на шоу "Вечерний квартал" в Киеве. Певец заявил, что это стало возможным после "вмешательства президента" Владимира Зеленского.

Позже глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban.