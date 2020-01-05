На Сочельник в Киеве до -2 градусов

Осадков не прогнозируют.

6 января в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Трускавце ночью местами небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Сваляве ночью небольшой снег, днем без осадков, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0..+2 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области ночью небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-6 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1...-5 градусов, днем -2...+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2...-3 градуса, днем +1...+6 градусов.

В Ялте ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.