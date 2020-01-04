В воскресенье в Киеве небольшой снег с дождем

5 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег с дождем, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.
В Карпатах снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.
В Моршине небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.
В Трускавце небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.
В Сваляве небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем 0…+2 градуса.
На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.
В центре Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.
На востоке Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.
На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.
В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.
В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +2…+4 градуса.