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В воскресенье в Киеве небольшой снег с дождем

Температура днем до +2 градусов.

В воскресенье в Киеве небольшой снег с дождем
Фото: Макс Требухов

5 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег с дождем, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

В Карпатах снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов.

В Моршине небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Трускавце небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем 0…+2 градуса.

В Сваляве небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью -1…+1 градус, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег и дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшие осадки, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.

В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +2…+4 градуса.

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Источник: "Украинские новости"
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