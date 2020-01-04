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На Южно-Украинской АЭС автоматическая защита отключила третий энергоблок

Система сработала рано утром в субботу.

На Южно-Украинской АЭС автоматическая защита отключила третий энергоблок
Фото: sunpp.mk.ua

На Южно-Украинской атомной электростанции 4 января произошло отключение третьего энергоблока по причине срабатывания автоматической защиты. Об этом информирует пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Система сработала в 5:04 утра в субботу. Причины срабатывания защиты выясняются.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении. 

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2 040 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, отметили в "Энергоатоме".

Напомним, в октябре на Запорожской АЭС произошел сбой на первом энергоблоке. Для расследования причины сбоя создали специальную комиссию.

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