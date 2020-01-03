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В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города

Свои действия он объяснил тем, что хотел "поправить иллюминацию".

В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города
Елка в Ивано-Франковске
Фото: tsn.ua

В Ивано-Франковске работники "Муниципальной варты" сняли с центральной городской елки местного жителя.

Об этом сообщила пресс-служба организации в фейсбуке.

Мужчина пояснил, что залез на елку, чтобы "поправить иллюминацию".

"Сегодня ночью работники Муниципальной варты в ходе пешего патрулирования Центральной части города увидели мужчину, который залез на главную ю елку города. Инспекторы его сняли и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Он объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус", - говорится в сообщении.

Также инспекторы обнаружили двух мужчин без сознания в сквере неподалеку. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Одного удалось привести в чувство, а второго пришлось госпитализировать.

Напомним, ранее в Кропивницком хулиганы разрушили новогодние инсталляции и вертеп.

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