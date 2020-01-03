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Харьковчанин обиделся на сотрудников lifecell и "заминировал" их офис

Полиция установила личность "минера", ему грозит ответственность.

Харьковчанин обиделся на сотрудников lifecell и "заминировал" их офис
Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция Харькова разоблачила молодого человека, который сообщил о заминировании офиса компании мобильной связи lifecell.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Сообщение о минировании офиса  по улице Кооперативной поступило на официальный сайт компании 2 января около 14:50. Правоохранители осмотрели 250 кв. метров помещения и 50 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали двух человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

Личность злоумышленника установлена - им оказался 19-летний харьковчанин. Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Напомним, в декабре в Киеве раскрыли группу псевдоминеров ТРЦ.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй. 

В июне сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов. Сообщалось, что наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.

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