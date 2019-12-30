Вечером, 29 декабря в Харькове на бульваре И. Каркача, 24 возник пожар в помещении Центра профессионально-технического образования. Об этом сообщает ГосЧС Харьковской области на фейсбуке.

Фото: ГосЧС

К месту происшествия были направлены 4 отделения ГосЧС на автоцистернах и одно на автолестнице. На момент прибытия спасателей было установлено, что горят деревянные конструкции кровли перехода между двумя зданиями социально-бытовых корпусов Центра. Площадь пожара составила около 200 кв.м.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС

В 18:32 пожар был локализован, а в 20:32 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются. Пострадавших и жертв нет.

Фото: ГосЧС

Напомним, 27 декабря в Харькове ночью подожгли дверь областной государственной администрации на Сумской улице. К моменту приезда спасателей охрана ХОГА сумела самостоятельно ликвидировать пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия силовики задержали подозреваемого 1972 года рождения. О его мотивации не сообщалось.