За сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано шесть обстрелов: дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку с Васильевкой - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Марьинка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел - из крупнокалиберного пулемета - боевики совершили возле Луганского (врайоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север").

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в субботу, 28 декабря, боевики в очередной раз не пустили миссию ОБСЕ на оккупированную территорию.

В воскресенье, 29 декабря, на Донбассе состоялся обмен. Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также - воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги.