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Боевики обстреляли позиции ООС из тяжелой артиллерии

Украинские военные зафиксировали пять мин около поселка Орехово.

Боевики обстреляли позиции ООС из тяжелой артиллерии
Фото: facebook.com/ato.news

В субботу, 28 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики стреляли возле Широкино- из ручного противотанкового гранатомета, Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Водяного - из автоматических гранатометов, Крымского - из вооружения БМП, Орехово - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала воскресенья российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

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