Рябошапка требует освободить экс-"беркутовцев" для обмена пленными (документ)

В списке на обмен есть пятеро обвиняемых в расстреле Небесной сотни.

Один из новых прокуроров по делу о расстреле Небесной сотни Куций во время заседания в субботу сообщил, что не возражает против требований апелляционной жалобы обвиняемых, сославшись на письмо от генпрокурора Руслана Рябошапки о том, что пятеро обвиняемых экс-"беркутовцев" внесены в список на обмен: это Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Сергей Тамтуратмс.

В документе сказано о "договоренностях между Украиной и Россией" относительно запланированного обмена, который касается подозреваемых и осужденных.

"Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения ... на личное обязательство", - говорится в письме генпрокурора.

Указанные "мероприятия" поручалось выполнить в разных судах до 23 декабря 2019 года.

Адвокат Сторожук обратила внимание судей, что письмо генпрокурора адресовано департаменту, в названии которого фигурируют дела, связанные с военным конфликтом, а отдел по делам Майдана не имеет к этому никакого отношения.

Суд объявил технический перерыв. После которого потерпевшие заявили, что в случае обмена обвиняемых, они будут лишены права защитить через суд свои права.

"То, что здесь происходит - настоящий фарс, нарушение всех моих прав" - сказал потерпевший Владимир Бондарчук.

Ранее экс-"беркутовцы" Маринченко и Тамтура просили отменить им домашний арест.