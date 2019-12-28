Фото: ХС | Харьков

В Харькове ночью подожгли дверь областной государственной администрации на Сумской улице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По информации силовиков, информация о возгорании поступила в пятницу около 23:20.

Огнем была повреждена нижняя часть входной двери. К моменту приезда спасателей охрана ХОГА сумела самостоятельно ликвидировать пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия силовики задержали подозреваемого 1972 года рождения. О его мотивации не сообщается.

Уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство").

Фото: ХС | Харьков