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​В Харькове ночью подожгли дверь областной администрации

Подозреваемый задержан, пострадавших нет.

Фото: ХС | Харьков

В Харькове ночью подожгли дверь областной государственной администрации на Сумской улице.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

По информации силовиков, информация о возгорании поступила в пятницу около 23:20. 

Огнем была повреждена нижняя часть входной двери. К моменту приезда спасателей охрана ХОГА сумела самостоятельно ликвидировать пожар. В результате инцидента никто не пострадал. 

На месте происшествия силовики задержали подозреваемого 1972 года рождения. О его мотивации не сообщается.

Уголовное производство открыто по статье 296 УК Украины ("хулиганство").

Фото: ХС | Харьков

Фото: ХС | Харьков

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