Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
ГлавнаяОбществоЖизнь

Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни

Экс-"беркутовцы" поддержали замену прокуроров.

Рябошапка решил прямо во время судебного заседания поменять прокуроров в деле о расстреле Небесной Сотни
Фото: Макс Левин

Судья Апелляционного суда Васильева во время слушания апелляционной жалобы в деле о расстреле Небесной Сотни зачитала постановление Генерального прокурора Руслана Рябошапки о том, что в дело вводят новую группу прокуроров, а прокуроров, которые поддерживали обвинение в деле - Алексея Донского, Яниса Симонова, Игоря Земского и Дениса Иванова - исключают из группы прокуроров.

Группа новых прокуроров явилась во время перерыва по делу, и во время зачитывания распоряжения они стояли за спинами прокуроров Земского, Донского, Иванова и Симонова. 

Судья после совещания приняла решение добавить трех прокуроров, о которых идет речь в постановлении, к существующей группе, а именно, включить в группу прокуроров Куцего, Субботина и Шевеленко. “Решайте с Генеральным прокурором вопрос своих полномочий”, - сообщила судья. 

Слева направо - Субботин, Шевелев, Куций
Фото: Мария Лебедева
Слева направо - Субботин, Шевелев, Куций

Напомним, в Апелляционном суде Киева сегодня рассматривают апелляционную жалобу экс-”беркутовцев” Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко,  Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Жалоба была подана на решение Святошинского суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Адвокаты потерпевших и прокуроры по делу, который до сих пор поддерживали обвинение, заявили о том, что необходимо время для прояснения полномочий прокуроров и изучения ситуации и попросили отложить рассмотрение дела.

Напомним, что накануне поступила информация о включении экс-"беркутовцев" в список на обмен. По словам прокурора Яниса Симонова, попытка включить экс-"беркутовцев" из этого дела в обменный список предпринимается не в первый раз. И для того, чтобы это осуществить, через Апелляционный суд пытаются снять с них арест.

Прокуроры по делу, которые поддерживали обвинение, категорически исключают возможность поддержания апелляционной жалобы защиты.

Прокурор Алексей Донской поставил под сомнение вопрос полномочий всех прокуроров в деле и просит перерыв, однако судья настаивает на продолжении рассмотрения дела.

Адвокат Закревская заявила, что новые прокуроры не могут так быстро быть ознакомлены с многотомным делом, которое слушали несколько лет, и высказала опасения, что они могут быть заангажированы. Она заявила отвод новым прокурорам. 

Обвиняемые экс-"беркутовцы" высказались против отвода новым прокурорам, а один из них -  Сергей Зинченко - заявил, что по его мнению, предыдущие прокуроры манипулировали, а теперь в дело вошли прокуроры, которые оценят дело объективно.

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также