Вчера появилась информация, что их могут обменять на украинских пленных.

Фото: Макс Левин

В Апелляционном суде Киева начали рассмотрение апелляционной жалобы экс-”беркутовцев” Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Все пятеро обвиняемых просят в апелляции отменить им меру пресечения.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находятся под стражей, включили из СИЗО по видеосвязи. У Аброськина на плече российский триколор. Обвиняемого Маринченко нет на процессе, они находится под круглосуточным домашним арестом. Сергей Тамтура находится в зале суда.

По словам одного из адвокатов обвиняемых, Игоря Варфоломеева, апелляции были поданы и самими обвиняемыми лично через канцелярию СИЗО, и их адвокатами сразу после решения суда 19 декабря. Апелляционный суд вчера распределил дело на судью Васильеву. Помещение зала суда заполнено прессой.

В суд явились прокуроры Игорь Земсков, Алексей Донской, Янис Симонов,а также, прокурор Денис Иванов, адвокат потерпевших Евгения Закревская, потерпевшие. Сторону защиты представляют адвокаты Степан Решко, Игорь Варфоломеев, Александр Горошинский.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин Потерпевшие

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Напомним, вчера стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-"беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу. Вчера вечером сторона потерпевших подали ходатайства об информировании о заседании, вечером дело в Апелляционном суде назначили к рассмотрению на 27 декабря.

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.