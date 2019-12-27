В Апелляционном суде Киева начали рассмотрение апелляционной жалобы экс-”беркутовцев” Олега Янишевского, Александра Маринченко, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуры, обвиняемых в преступлениях, приведших к смерти 49 людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
Все пятеро обвиняемых просят в апелляции отменить им меру пресечения.
Обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находятся под стражей, включили из СИЗО по видеосвязи. У Аброськина на плече российский триколор. Обвиняемого Маринченко нет на процессе, они находится под круглосуточным домашним арестом. Сергей Тамтура находится в зале суда.
По словам одного из адвокатов обвиняемых, Игоря Варфоломеева, апелляции были поданы и самими обвиняемыми лично через канцелярию СИЗО, и их адвокатами сразу после решения суда 19 декабря. Апелляционный суд вчера распределил дело на судью Васильеву. Помещение зала суда заполнено прессой.
В суд явились прокуроры Игорь Земсков, Алексей Донской, Янис Симонов,а также, прокурор Денис Иванов, адвокат потерпевших Евгения Закревская, потерпевшие. Сторону защиты представляют адвокаты Степан Решко, Игорь Варфоломеев, Александр Горошинский.
Напомним, вчера стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-"беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу. Вчера вечером сторона потерпевших подали ходатайства об информировании о заседании, вечером дело в Апелляционном суде назначили к рассмотрению на 27 декабря.
На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.