Температура в Киеве побила еще один рекорд

Две ночи подряд она была самой высокой за 139 лет наблюдений.

В Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений. Об этом сообщили на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, ночь на 25 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра не опускался ниже +4,4°С, что на 0,6°С теплее, чем было в 2014 году. Это уже девятый температурный рекорд в декабре", – подчеркнули в обсерватории.

Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше ноля.

Напомним, День святого Николая 19 декабря побил три температурных рекорда в столице. 19 декабря максимальная температура воздуха составила + 11,3 ° С, что на 0,6 ° С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.