Украина взыскала первый штраф за нарушение авиапространства Крыма

За нарушение воздушного пространства в Крыму Украина взыскала с казахстанских авиалиний первый штраф в размере 136 тысяч гривен. Об этом на фейсбуке сообщило Командование воздушных сил ВСУ со ссылкой на Госавиаслужбу.

После аннексии Крыма, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова в марте 2014 года.

Однако с тех пор количество таких нарушений превысило в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес никакой финансовой ответственности, кроме казахстанских авиалиний, которые стали первым случаем взыскания штрафа.

8 августа 2019 года воздушное судно казахстанского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" осуществило полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом, после чего было вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации от 7 ноября 2019 года.

"В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахстанские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

В Госавиаслужбе также ответили, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен. "Поэтому в Госавиаслужбе надеются, что дело с казахстанской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами", - резюмировало ведосмтво.

Напомним, 4 декабря Госавиаслужба разрешила украинским авиакомпаниям Windrose, SkyUp и "Мотор Сич" открыть новые рейсы.