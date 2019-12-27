АМКУ рекомендует трем производителям вина прекратить оформление продукции под видом грузинской

Некоторые производители оформляют свои вина под видом грузинских, лишь маленькими буквами указывая, что это украинский продукт.

Антимонопольный комитет рекомендует нескольким украинским производителям вина прекратить оформление своей продукции под видом произведенной в Грузии. Об этом сообщает пресс-центр АМКУ.

Рекомендации касаются:

АО "Коблево" (Николаевская область, входит в холдинг "Баядера Групп");

СП "Аквавинтекс" (Одесская область, торговые марки BSW, "Аякс");

"Одессавинпром" (Одесса, торговые марки "Французский бульвар", "Вина Гулиевых").

Согласно сообщению комитета, указанные компании оформляют бутылки этикетками с элементами грузинского флага, надписями с буквами грузинского алфавита, изображением карты Республики Грузия, мужчин в грузинском национальном костюме и т.д..

"Названия напитков также недвусмысленно связывают их с Кавказом. Наконец, именно эти элементы оформления являются доминирующими, в то время как информация об украинском производителе напитка - маленькими буквами", - сказано в сообщении.

В связи с этим АМКУ рекомендовал принять меры по недопущению распространения на этикетках и контрэтикетках вина обозначений, которые могут быть воспринятыми как информация о происхождении этого напитка.

По данным аналитической системы YouControl, "Аквавинтекс" находится в состоянии банкротства, а также у компании истек срок свидетельств на большинство торговых марок, кроме "Шереули Грузинский" и "Дель Мар".

Конечным бенефициаром компании является частная производственно-коммерческая фирма "Альтаир С.А" (Одесса), основателем которой является в свою очередь Игорь Объедков.

Напомним, с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа, херес, а также шампанского. Украина будет экспортировать игристое вино и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия, шампанское, коньяк, арманьяк, граппа и бренди де херес определены соответственно как Франция, Италия и Испания.