​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Телеканал для оккупированных территорий начнет работу в феврале на базе UATV

Гендиректор канала Людмила Березовская и ее замы ушли в отставку

Телеканал для оккупированных территорий начнет работу в феврале на базе UATV
Фото: Depositphotos/scyther5

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено в феврале 2020 года запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - отметил первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Он подчеркнул, что ведомство сотрудничает с Министерством иностранных дел для формирования месседжей для жителей неподконтрольных территорий.

Также отмечается, что Минкультуры получило заявления от администрации госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) о согласовании увольнения с 28 декабря по соглашению сторон генерального директора UA|TV Людмилу Березовскую, его заместителей Александра Куценко, Татьяну Овдиенко и Наталию Мозговую.

Исполнение обязанностей руководителя телеканала до проведения конкурса на должность гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора Юлию Островскую.

Напомним, летом 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также