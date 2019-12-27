Телеканал для оккупированных территорий начнет работу в феврале на базе UATV

Гендиректор канала Людмила Березовская и ее замы ушли в отставку

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено в феврале 2020 года запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На базе телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий", - отметил первый замминистра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Он подчеркнул, что ведомство сотрудничает с Министерством иностранных дел для формирования месседжей для жителей неподконтрольных территорий.

Также отмечается, что Минкультуры получило заявления от администрации госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания" (UA|TV) о согласовании увольнения с 28 декабря по соглашению сторон генерального директора UA|TV Людмилу Березовскую, его заместителей Александра Куценко, Татьяну Овдиенко и Наталию Мозговую.

Исполнение обязанностей руководителя телеканала до проведения конкурса на должность гендиректора будет возложено на заместителя гендиректора Юлию Островскую.

Напомним, летом 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму.