Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
В Николаевской области в ДТП погибла женщина, трое детей попали в больницу (обновлено)
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве небольшой мокрый снег, максимум +2

В Карпатах сильный снег, температура -6…-11 градусов.

В субботу в Киеве небольшой мокрый снег, максимум +2
Фото: EPA/UPG

28 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, умеренный снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов.

В Карпатах сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, небольшие осадки, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также