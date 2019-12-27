В субботу в Киеве небольшой мокрый снег, максимум +2

28 декабря в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, умеренный снег, метель, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-5 градусов.

В Карпатах сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В центре Украины облачно, небольшие осадки, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.