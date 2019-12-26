В пятницу в Киеве до +3 градусов, дождь и мокрый снег

Ночью в столице от +1 до +3.

В пятницу, 27 декабря, в Киеве облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+4 градуса.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем -3…-8 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Житомирской области -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.