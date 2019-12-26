Из-за оккупации Крыма и Донбасса Украэрорух недополучил 19 млрд гривен

Количество транзитных полетов сократилось почти в три раза.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины Украэрорух оценил недополученные доходы из-за оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса в 19 млрд гривен с 2014 года.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Украэроруха Андрей Ярмак в интервью "НВ".

Ярмак также отметил, что с 2013 по 2018 год количество обслуженных рейсов сократилось на 44% до около 300 тыс. полетов.

"Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году - всего около 300 тыс. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши совместные недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно в 19 млрд гривен", - рассказал Ярмак.

До 2014 года на транзитные полеты приходилось 65% всех обслуженных рейсов, в основном в Симферопольском районе полетной информации из Европы в страны Южно-Восточной Азии. На данный момент Украэрорух разработал процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря - открыты 4 трассы, которыми ежедневно проходит около 70 рейсов.

При этом предприятие потеряло часть движимого и недвижимого имущества, которое находится на территории Крыма и части Донбасса, что оценивается в более 1 млрд гривен.

По словам Ярмака, перечень утраченных объектов Украэрорух направил в Министерство инфраструктуры и в Министерство юстиции, чтобы включить его в коллективный иск к РФ.

"В конце прошлого года в Кабинете Министров была создана отдельная рабочая группа, которая занимается этим вопросом. Эта группа анализирует пути решения и готовит иск о возмещении убытков", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2014 года Государственная авиационная служба закрыла для полетов воздушное пространство над восточной Украиной после подтверждения информации о падении Боинга-777 в Донецкой области.

В марте 2014 Госавиаслужба приняла решение о закрытии воздушного пространства над полуостровом Крым.

Напомним, Андрея Ярмака назначили врио Украэроруха в октябре 2019 года. Ранее он занимал должность начальника отдела авиаперевозок министерства инфраструктуры.