На центральной площади покинутого города Припять в зоне отчуждения впервые за 33 года установили новогоднюю елку.

Фото: suspilne.media

Об этом сообщает Суспильне.ua.

Сначала новогоднее дерево украсили часами, которые символизируют текучесть времени и то, что со временем город не умирает, а возрождается.

Фото: suspilne.media

"Однако главными украшениями елки стали архивные фотографии местных жителей. Люди, которые когда-то жили в Припяти, приехали на открытие елки. Они повесили на нее фотографии. Некоторые даже нашел на них себя", - говорится в сообщении.

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Фото: suspilne.media

Город Припять расположен на берегу одноименной реки на расстоянии трех километров от ЧАЭС. До аварии численность населения города достигала 47,5 тыс. человек.

Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Реактор перегрелся и произошло 2 тепловых взрыва, в результате которых был разрушен сам реактор и четвертый энергоблок ЧАЭС. В воздух попало большое количество радиоактивных веществ. Сначала взрыв замалчивался, но после сообщений из Швеции, где обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из восточной части СССР, началась экстренная эвакуация жителей Киевской области.

Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.