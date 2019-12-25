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Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко

Строители уже частично положили асфальт и нанесли временную разметку. 

Шулявский мост откроют для транспорта уже к концу этой недели, – Кличко
Фото: пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что движение на новом Шулявском путепроводе планируют открыть уже к концу этой недели, то есть до 29 декабря. Об этом сообщили на странице "Кличко – мэр" в Facebook.

Кличко заявил, что для запуска движения на мосту с ул. Довженко на ул. Вадима Гетьмана до конца этого года строители без выходных работают и днем, и ночью. 

Конструкции нового моста уже заасфальтированы, на них нанесли временную разметку. Асфальт уложили на подъезде со стороны ул. Вадима Гетьмана, этой ночью планируют асфальтировать подъезд со стороны ул. Довженко. 

По словам Кличко, гарантия на полимерный асфальтобетон от подрядчика составляет десять лет.

"После завершения дорожных работ пройдут технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое будет измерять прогибы моста и статистические и динамические нагрузки. Для испытаний привлекут восемь 30-тонных авто, при помощи которых создадут максимально допустимые нагрузки. В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – заявил мэр столицы. 

Напомним, Шулявский мост был закрыт на реконструкцию в марте, тогда же начались работы по демонтажу старого путепровода.

В июле 2019 мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с путепровода.

12 декабря Киевсовет принял решение выкупить у акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод" цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Как известно, внутри здания цеха расположен секонд-хенд. Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года. 

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