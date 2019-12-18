Киевляне разделились в своем отношении к деятельности Кличко

Киевляне разделились в своем отношении к оценке деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Примерно одинаковое количество жителей столицы довольны его работой и недовольны.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", который проводился 12-16 декабря. Были опрошены 1000 человек, ошибка репрезентативности - не более 3,2%.

42% опрошенных заявили, что довольны деятельностью киевского городского головы Кличко, 49% - недовольны.

36% опрошенных киевлян считают, что дела в городе идут в правильном направлении, 38% - в неправильном, 27% - не определились по этому вопросу.

Большинство из опрошенных отметили, что при Кличко улучшилось состоянии парков и скверов. Также многие указывали на положительные изменения в состоянии дорог и работе общественного транспорта.

В то же время, по мнению многих жителей, значительно ухудшилась ситуация с борьбой с незаконным игорным бизнесом, незаконными застройками, парковкой и загруженностью улиц и пробками.

Приоритетными сферами развития города киевляне в первую очередь видят медицинские учреждения, качество жилкомуслуг, развитие образовательных учреждений, качество и доступность общественного транспорта, качество дорог, сбор и утилизацию мусора, борьбу с коррупцией, незаконными застройками и экологию.

Участникам опроса предложили также ответить, кому из названных политиков они доверяют. Среди них были указаны лица, которые, как считают, могут баллотироваться в мэр Киева на следующих выборах (например, Андрей Пальчевский, Борислав Безера, Гарик Корогодский, Александр Ткаченко) и бывшие руководители города (Александр Попов, Владимир Бондаренко, Александр Омельченко).

Все они имеют в Киеве меньший уровень доверия, чем Кличко, за единственным исключением шоумена Сергея Притулы.