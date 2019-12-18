Рада проголосовала за законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности

Теперь разрешение на арест нардепа будет давать ГПУ, а не сам парламент.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта №2237 в целом, который обязывает правоохранителей согласовывать следственные действия против нардепов с генпрокурором.

За такое решение отдал голос 291 депутат. Об этом говорится на сайте парламента.

Таким образом, глава ГПУ, его заместители или руководители областной прокуратуры смогут сообщать подозрения депутатам. Именно генпрокурор, а не парламент сможет поддерживать ходатайство на задержание, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки и телефонных разговоров, а также иных негласных следственных, розыскных действий против депутатов Рады.

Расследовать дела против нардепов смогут только НАБУ и ГБР. Без согласования задержать нардепа можно только непосредственно в момент тяжкого или особо тяжкого преступления или сразу же после него, но правоохранители обязаны сообщить об этом спикера Рады в течение 24 часов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №2237 о практической реализации решения о снятии неприкосновенности с народных депутатов.