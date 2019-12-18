Киевский апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь (обновлено)

По словам судьи, это связано с тем, что не поступили материалы дела.

Фото: Макс Левин

В Киевский апелляционный суд не поступили материалы по делу относительно избрания меры пресечения одной из подозреваемых в причастности к убийству Павла Шеремета - Яны Дугарь. Поэтому заседание перенесли на 8 января, сообщил корреспондент LB.ua.

По словам судьи, материалы дела не поступили из Печерского районного суда Киева. Яна Дугарь присутствовала на заседании, но не давала комментариев.

"Политическая позиция такая, чтобы снять тот негатив, который будет идти на следствие и министра внутренних дел. Доказательства сыпятся...", - отметил адвокат подозреваемой Виталий Коломиец.

Фото: Макс Левин

По его словам, они собрали доказательства непричастности Дугарь к убийству Павла Шеремета. Он отметил, что для Яны Дугарь это удар по чести, а поэтому для адвокатов важнее всего защитить именно ее честь.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения первой подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета - военнослужащей Яне Дугарь. Ей назначили круглосуточный домашний арест.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко, по версии следствия, прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.