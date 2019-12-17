Суд обязал ГПУ выплатить более миллиона гривен уволенному прокурору Кулику

Окружной административный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины выплатить уволенному прокурору Константину Кулику 1 149 734 гривны денежного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что во время рассмотрения дела суд установил, что военного прокурора уволили с военной службы в запас в апреле 2017 года.

В момент обращения истца, то есть Кулика, законодательство предусматривало обязанность отдела работы с кадрами управления обеспечения деятельности военных прокуроров Главной военной прокуратуры ГПУ в семидневный срок после получения приказа об увольнении Кулика подготовить и направить в соответствующий военкомат экземпляр его личного дела с целью взятия Кулика на военный учет.

"Но такие действия не совершили, что свидетельствует о том, что ГПУ нарушила требования закона "О военном долге и военной службе", Инструкции по организации учета личного состава ВСУ, утвержденной приказом Минобороны 25 мая 2014 года, Инструкции по учету кадров в органах прокуратуры Киева, утвержденной приказом ГПУ от 2 февраля 2017 года, Положения о главное военной прокуратуре ГПУ, утвержденного приказом ГПУ от 6 октября 2015 года", - уточнили представили суда.

Помимо этого, суд установил, что ответчик при увольнении истца не выплатил ему денежное обеспечение: премии за период 1 по 13 апреля 2017, одноразовую денежную помощь в размере 50% от зарплаты за каждый календарный год службы с учетом вознаграждения за участие в АТО, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и дополнительного отпуска участника боевых действий.

"Размер одноразовой денежной помощи в размере 50% от ежемесячной зарплаты за каждый календарный год службы, который должен быть выплачен истцу, составляет 468 217 грн. А поскольку время задержки выплаты ГПУ такой суммы, по состоянию на время принятия судебного решения, составил 663 рабочих дня, суд, на основании требований 117 КЗоТ Украины, обязал ответчика выплатить Кулику его средний заработок за все время задержки в размере 1 149 734, 82 гривен", - подытожили в Окружном административном суде Киева.

Фото: Сергей Нужненко

Напомним, Кулик ранее был военным прокурором сил антитеррористической операции, но в апреле 2017 года его перевели на должность заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества. Генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что доволен работой Кулика и называл его эффективным прокурором.

В 2016 году Соломенский районный суд Киева по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро отстранил Кулика от должности на два месяца. НАБУ сообщило ему о подозрении по ч.2 ст.368-2 Уголовного кодекса (незаконное обогащение), а суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Кулику инкриминирована покупка дорогой недвижимости, не соответствующей уровню его доходов. Кроме того, в документе говорится, что Кулик не указал в декларации за 2013 год авто Toyota Land Cruiser 100, которым он начал пользоваться в 2010 году на основании доверенности, выданной Жилиным Владимиром - отцом одного из лидеров террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против на тот момент замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В октябре 2019 стало известно, что Кулик не прошел переаттестацию в Офис генпрокурора. Кулик занимался делом Burisma и Хантера Байдена. Именно он подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, там говорилось о наличии доказательств коррупции, направленной на личное обогащение его отца Джо Байдена. Позже стало известно, что делами Кулика займется НАБУ.