"Свободовца" Кайду отпустили на поруки после драки с нардепом Богданцом

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Алексею Кайде, который 11 декабря подрался с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом.
Решение было объявлено вечером в четверг.
За Кайду поручились депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.
Срок действия меры пресечения действует до 12 февраля 2020 года.
Напомним, 11 декабря после заседания аграрного комитета произошла драка между народным депутатом и представителями "Свободы". Член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что националисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.
Утром 12 декабря за драку с Богданцом задержали бывшего депутата Верховной Рады Алексея Кайды. Ему вменяют ч.2 ст.346 - насилие в отношении государственного деятеля.