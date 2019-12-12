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"Свободовца" Кайду отпустили на поруки после драки с нардепом Богданцом

За него поручились три депутата Верховной Рады.

"Свободовца" Кайду отпустили на поруки после драки с нардепом Богданцом
Фото: facebook.com / Руслан Андрійко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Алексею Кайде, который 11 декабря подрался с депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом.

Решение было объявлено вечером в четверг.

За Кайду поручились депутаты Верховной Рады Михаил Бондарь, Вадим Ивченко и Оксана Савчук.

Срок действия меры пресечения действует до 12 февраля 2020 года.

Напомним, 11 декабря после заседания аграрного комитета произошла драка между народным депутатом и представителями "Свободы". Член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сообщила, что националисты таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Впоследствии заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что Богданца госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Утром 12 декабря за драку с Богданцом задержали бывшего депутата Верховной Рады Алексея Кайды. Ему вменяют ч.2 ст.346 - насилие в отношении государственного деятеля.

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