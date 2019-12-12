Рассмотрение дела по иску Семочко к Порошенко продлили на месяц

Верховный суд Украины в составе коллегии судей Касационного административного суда продлил рассмотрение дела по иску бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили на сайте Судебной власти Украины.

Семочко 23 мая обратился в Верховный суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12 апреля 2019 о его увольнении с должности, а также попросил восстановить его на этом посту с 13 апреля 2019 года.

В качестве аргументов истец заявил, что в период с 8 по 22 апреля 2019 находился на больничном в связи с общими заболеваниями и временной нетрудоспособностью. 23 апреля он пришел на работу для выполнения обязанностей в Службе внешней разведки, где узнал о своем увольнении. В тот же день он ознакомился с указом об увольнении на сайте президента Украины.

"11 декабря коллегия судей объявила перерыв в судебном заседании для предоставления возможности представителю Службы внешней разведки Украины (третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика) дать объяснения относительно составления писем ознакомления с приказом от 19 апреля 2019 №425-ОС "Относительно личного состава. Относительно военнослужащих" и ознакомления с этим приказом ответчика, поскольку во время заседания представитель СВР Украины не смог ответить на этот вопрос", - уточнили в Верховном суде.

Следующее заседание в этом деле назначено на 15 января 2020 года.

Напомним, в июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

Впоследствии конрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.

5 декабря 2019 директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро готовит Петру Порошенко еще один проект подозрения. Он касается назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.