Фото: Георгій Тігішвілі Cергей Почтаренко ( в центре)

Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко. Об этом LB.ua сообщил его адвокат Георгий Тигишвили.

Коллегия судей изменила Почтаренко меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а также возложила на него следующие обязательства: не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора, суда; сообщать об изменении места жительства; не общаться со свидетелями по делу; сдать украинский и заграничный паспорта; носить электронное средство контроля.

Срок действия решения суда - до 3 января 2020 года.

Фото: Георгій Тігішвілі Фото: Георгій Тігішвілі Фото: Георгій Тігішвілі

Напомним, 13 ноября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко в виде ареста на гауптвахте с альтернативой в более 76 млн грн залога.