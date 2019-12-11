Зеленский подписал закон о дополнительных деньгах для "Охматдета"

Закон позволит ускорить достройку больницы и запустить новый корпус уже в следующем году.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 200 млн гривен на достройку лечебно-диагностического комплекса национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

Отмечается, что документ 11 декабря был возвращен с подписью президента.

На сайте президента отмечается, что закон позволит ускорить достройку детской больницы на 4-5 месяцев и запустить новый корпус уже в следующем году.

Напомним, деньги предусмотрены в госбюджете на 2019 год для специального Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта.

Изначально в госбюджете 2019 года было предусмотрено 600 млн гривен на достройку нового корпуса больницы, но за счет большого количество дорогих материалов, которые покупались за границей, этого оказалось недостаточно. Зеленский предложил направить все средства президентского фонда на достройку больницы.

Нормативно деятельность фонда не была урегулирована и расходы из него в 2019 году не осуществлялись, и не будут осуществляться до конца года. 31 октября 2019 года Рада внесла изменения в госбюджет-2019, в том числе сократив финансирование Фонда президента на 800 млн гривен, до 200 млн гривен.

Первая очередь строительства - первый новый корпус "Охматдета" начал принимать пациентов 26 апреля 2018 года. На тот момент правительство обещало достроить вторую очередь до конца 2019 года, но этого не произошло.