Лужков: альтернатива, которой не было
Лужков: альтернатива, которой не было
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
ГлавнаяОбществоЖизнь

Госкомтелерадио намерено создать площадку для коммуникаций СМИ и экологов

По мнению ведомства, тема экологии не занимает должное место в украинском медиа.

Госкомтелерадио намерено создать площадку для коммуникаций СМИ и экологов
Фото: mygazeta.com

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины сообщил о планах создать площадку для коммуникаций между журналистами и экологами, чтобы СМИ продвигали темы экологичной безопасности. Об этом сообщает пресс-центр комитета.

"Госкомтелерадио планирует создать площадку для коммуникаций, общения, журналистов различных видов медиа с учеными, представителями общественных объединений. Это необходимо не только для того, чтобы журналисты получили от экспертов знания об экологических проблемах, но и позволит создать пул журналистов, заинтересованных в продвижении темы экологической безопасности среди граждан", - сказано в сообщении.

В Госкомтелерадио отметили, что эта тема не занимает должное место в центральных Украинских СМИ. Несколько больше эта тема представлена в региональных медиа, где журналисты реагируют на загрязнение воды в местных реках, на подозрительные выбросы в воздух неизвестных веществ соседним предприятием и т.д.

Однако журналисты "никогда не связывают эти проблемы с общенациональной или региональной экологической политикой", - отметили в Госкомтелерадио.

Напомним, на Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил три четкие задачи по спасению планеты, главная цель которых – ограничение роста температуры на планете. К 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Ранее Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также