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Генсек ООН назвал три задачи для спасения планеты

Чтобы уберечь планету от глобального потепления, к 2050 году нужно достичь углеродного нейтралитета.

Генсек ООН назвал три задачи для спасения планеты

В Мадриде на Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш определил три четкие задачи по спасению планеты, главной целью которых – ограничение роста температуры на планете. Об этом сообщается в твиттере ООН.

Согласно заявлению Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%. К 2050 году - достичь углеродного нейтралитета. К 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

Двухнедельная Климатическая конференции ООН пройдет в Мадриде с 2 по 13 декабря. В ней примут участие около 200 стран мира.

Напомним, в преддверии 25-й конференции по изменению климата 28 ноября в Страсбурге Европарламент принял резолюцию о "Чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете".

Законодатели рекомендовали Еврокомиссии проследить, чтобы все принимаемые Брюсселем инициативы полностью соответствовали цели Парижского соглашения - не допустить глобального потепления больше чем на 1,5 градуса по Цельсию.

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