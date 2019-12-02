Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри с 1 декабря прекратил свою работу на этой должности. О его отставке стало известно еще в октябре на заседании правительства. Президент США Дональд Трамп заявлял, что место Перри займет его заместитель Дэн Бруйетт.

Перри опубликовал в Twitter видеообращение, в котором поблагодарил своих близких за поддержку и отметил, что работа в команде Дональда Трампа была для него честью.

"Я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне служить", - написал Перри.

Рик Перри занимал должность министра энергетики со 2 марта 2017 года. Ранее он был губернатором штата Техас, и избирался на эту должность трижды, что позволило ему стать самым долгосрочным губернатором штата.

На президентских выборах 2012 и 2016 года заявлял о своем желании баллотироваться, но оба раза рано сходил с предвыборной гонки.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf — Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019

Напомним, во время слушаний в Конгрессе об импичменте Трампа посол США в ЕС Гордон Сондленд завил, что ни он, ни министр энергетики Рик Перри, ни бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер не хотели сотрудничать с адвокатом Трампа Руди Джулиани.

По словам Сондленда, им навязали работу с ним по вопросам, связанным с Украиной.