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Конгресс США рассмотрит доклад по расследованию в рамках импичмента Трампа

На слушания пригласили президента.

Конгресс США рассмотрит доклад по расследованию в рамках импичмента Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Конгресс Соединенных Штатов Америки в понедельник, 2 декабря, рассмотрит доклад по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

"Специальный комитет по разведке Палаты представителей США изучит доклад по результатам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже 3 декабря представители Демократической партии, у которых большинство в американском Конгрессе, поддержат данный документ, что станет важным шагом для процесса импичмента.

После голосования доклад передадут в юридический комитет, который 4 декабря проведет слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Ранее юридический комитет Палаты представителей США пригласил президента Трампа принять участие в слушаниях по импичменту. Председатель комитета направил главе Белого дома письмо с приглашением прийти на слушания 4 декабря.

Напомним, демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".

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