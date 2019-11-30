Рассуждения накануне визита Владимира Зеленского в Баку

Информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит в середине декабря Азербайджан с двухдневным официальным визитом, нуждается в комментариях. Слишком уж много общего в новейшей истории наших стран, слишком уж велик потенциал развития отношений между нашими государствами.

Фото: incity.az

Экономические показатели

Начну с экономики. Было время, когда товарооборот между нашими странами доходил и до $1,5 миллиарда. Но сложные политические процессы, вооруженный конфликт на востоке страны не могли не повлиять на его объемы. В итоге, к концу 2015 года был очень большой экономический спад товарооборота между нашими странами - он составил всего $333 миллиона.

К счастью, за последние три года поднять этот показатель в два с половиной раза: по итогам 2018 года товарооборот достиг отметки в $829 миллионов, увеличившись в 2,5 раза. Есть основания предполагать, что по итогам нынешнего года эта цифра вырастет. Пока же заметим, что уже имевшийся в последние годы рост был особенно заметен в экспорте из Азербайджана в Украину - за этот период он вырос почти в 16 раз. В результате этого роста Украина - 11-й основной торговый партнер нашей страны. Могло быть и лучше. Особенно, с точки зрения экспорта украинских товаров в нашу страну, заключения долгосрочных и взаимовыгодных отношений между странами.

Безусловно, президент Владимир Зеленский попытается существенно улучшить эту ситуацию и с этой точки зрения его визит в Баку привлекает особое внимание. В частности, есть большой потенциал развития отношений между различными городами наших стран. Например, между Киевом и Баку, Одессой и Нахчываном, Днепром и Сумгайытом. Подписание соглашений о побратимстве между данными городами, взаимные визиты и контакты представителей бизнеса этих городов, безусловно положительно скажутся на общем экономическом развитии азербайджано-украинских взаимоотношений.

В этой связи, имеет смысл напомнить давние недавно опубликованного рейтинга «Индекс глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Он включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые влияют на рейтинг каждой страны. Например, объём рынка, способность к инновациям, коррупция, качество инфраструктуры, здоровье граждан и многие другие. Всего рассматривается 141 государство. Украина в данном рейтинге заняла 85-е место. Причем, к сожалению, по сравнению с рейтингом 2018 года Украина потеряла две позиции.

А вот Азербайджан в этом же рейтинге занял 58-е место. Таким образом, республика поднялась на 11 ступеней за 2019 год. Имеет смысл детализировать данные рейтинга. Так будет понятнее, насколько сильный прорыв совершен Азербайджаном. Итак, по эффективности воздушного транспорта, Азербайджан занял 12 место среди всех стран мира, опередив Швецию, Норвегию, Францию, Германию, Англию, Австрию и ряд других развитых стран. При составлении рейтинга учитывались стоимость услуг воздушного транспорта, его безопасность в данной стране, быстрота, развитость инфраструктуры.

Фото: Цензор

Кроме того, по качеству дорожной инфраструктуры Азербайджан занял 27-ое место, опередив даже Турцию (31), Великобританию (36), Литву (39), Италию (53) и ряд других европейских стран. Замечу также, что в росте инновационных компаний Азербайджан занял 21-е место, обогнав такие развитые страны как Канада, Австралия, Япония, Франция и другие страны. Но и это еще не все. По качеству дорожной инфраструктуры Азербайджан обогнал ряд европейских стран, включая Италию и Литву, заняв 27-е место. Также, согласно отчету, Азербайджан стал лидером по эффективности услуг морских портов среди стран СНГ, заняв 25-ое место. Наконец, Азербайджан также стал лидером среди стран СНГ по показателю «Быстрота реагирования правительства на изменения», в целом заняв пятое место в данной категории.

Не революция, а эволюция

И еще. Азербайджан занял 9 место среди стран с наименьшей величиной внешнего долга по отношению к ВВП в мире. Согласно данным Международного валютного фонда, отношение внешнего долга Азербайджана к ВВП составляет 17,6 процента. При этом, стратегические валютные резервы (СВР) Азербайджана с начала 2019 года увеличились на 11,7%. Они уже превысили $50 млрд и цифра эта увеличивается. Все это доказывает, сколь надежным и развитым экономическим партнером для Украины является современный Азербайджан.

Имеет смысл поговорить и о внутриполитической ситуации в Азербайджане. Тем более, что в эти дни происходит историческое для нашей страны событие- возможен роспуск Милли Меджлиса. В четверг было проведено заседание Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан", на котором представленным в парламенте депутатам от ЙАП было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента. Как сообщил в пятницу спикер ММ Октай Асадов, депутаты правящей партии попросили включить в повестку вопрос об обращении к президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском Милли Меджлиса V созыва и назначением даты проведения внеочередных парламентских выборов". "Я поддержал это предложение. 2 декабря в повестке будет один вопрос и в связи с этим состоится пленарное заседание", - отметил О.Асадов.

Таким образом, уже на следующей неделе может произойти роспуск парламента. Замечу, что все это происходит без скандалов, шума, спокойно и под одобрение подавляющего большинства граждан республики. Ведь, сейчас в Азербайджане происходит грандиозная кадровая реформа. Парламент прежнего созыва, безусловно сыгравший большую роль в укреплении государства, свою историческую миссию выполнил. Пришло время форсированных экономических и политических реформ. Их реализация, на мой взгляд, будет ускорена через омоложение и обновление Милли Меджлиса., которые включают в себя и существенное обновление парламента.

Говоря о внутриполитической ситуации в Азербайджане важно отметить, что глава государства Ильхам Алиев является самым популярным политиком в стране. Центр социальных исследований в октябрьском выпуске "Индекса доверия" опубликовал отчет под названием "Деятельность президента в общественном мнении". В проведении опроса применялся метод "лицом к лицу", и результаты были обработаны в программе "SurveyToGo". Отраслевые работы продолжались с 29 октября по 5 ноября этого года.

Фото: jam-news.net Призидент Азербайджана Ильхам Алиев

В итоге выяснилось, что 83,7 процента опрошенных считают, что кадровые и структурные реформы, проводимые главой государства, оправдывают их ожидания. В целом, октябрьская деятельность Ильхама Алиева еще более укрепила его позитивный имидж в общественном мнении. В целом, 77,5 процента граждан республики заявили, что вера и доверие к главе государства выросли. Убежден, что по итогам ноябрьского опроса ЦСИ, эта цифра будет еще выше. Потому, что в нашей стране действительно происходят реальные, успешные реформы, плоды которых уже ощущают и еще ощутят граждане республики. Причем, все это происходит без каких-либо трагических внутриполитических потрясений, не революционным, а эволюционным путем.

А что оппозиция? Она в Азербайджане есть. Но авторитетом в обществе не пользуется. В первую очередь потому, что у руля оппозиционных партий, в подавляющем большинстве стоят те, кто ассоциируется с провалами и потерями, с которыми Азербайджан столкнулся в начале 90-ых годов прошлого века. Тогда, в период правления НФА-«Мусават» во власть пришли совершенно случайные люди. Так, в кресле премьер-министра Азербайджана оказался Панах Гусейнов - бывший научный сотрудник, который летом он привозил арбузы из Сабирабада в Баку и продавал их на местных рынках.

Главой МВД республик в то время был бывший работник ОБХСС Искендер Гамидов. Со своими отрядами он занимался настоящим рэкетом и рейдерскими захватами. Он же запомнился чудовищным давлением на прессу. Гамидов лично приезжал в то СМИ, где его деятельность подвергали критики, избивал и унижал журналистов. Доставалось от молодчиков Гамидова и тем политикам, которые возвышали голос против его самоуправства. В частности, один из ярчайших интеллектуалов, ныне политолог Зардушт Ализаде был избит и увезен в багажнике автомобиля «гамидовцами».

Катастрофой было и то, что министром обороны Азербайджана того периода был Рагим Газиев. Этот бывший провинциальный школьный учитель даже близко не был знаком с армейским делом. Но он имел невероятные амбиции. Лучшим своим другом он называл тогдашнего министра обороны России Павла Грачева, с помощью которого Газиев мечтал запрыгнуть в президентское кресло. А тем временем, пока вся эта шушера боролась за власть в Баку, Армения захватывала все новые территории Азербайджана. И тот же Газиев, уверявший всех, что пустит пулю в люб, если падет Шуша, жив по сей день и пытается оппонировать действующей власти. Стоит ли удивляться тому, что все эти деятели, вся нынешняя азербайджанская оппозиция, собранная в так называемом «Национальном совете», не имеют никакого авторитета в современном крепко стоящем на ногах, развивающемся Азербайджане? Вопрос риторический .

Нас сплотила беда

Я упомянул об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, в результате которого 20% территории нашей страны вот уже более четверти века находятся под оккупацией. В Баку есть Аллея шехидов, где похоронены погибшие в ходе этой войны. Отмечу, что имя Национального Героя Азербайджана носят два украинца. Один из них – Виктор Серегин, окончивший станкоинструментальный техникум и Кременчугское лётное училище гражданской авиации. У правляемый им гражданский самолет Ми-8 с 47 пассажирами, 28 января 1992 года был сбит пущенной со стороны армянских позиций тепловой ракетой «Стрингер». После взрыва в воздухе и пожара в салоне Серёгин сумел отвести падающий борт подальше от жилых кварталов города Шуша, в район ретрансляционной вышки. Погиб вместе с экипажем и пассажирами. Похоронен в Аллее шехидов.

Фото: Вики Аллея Шехидов в Баку

Указом президента Азербайджана Виктору Васильевичу Серёгину было присвоено высокое звание Национального Героя Азербайджана (посмертно). С 1995 года одна из улиц Баку названа с его именем, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. Надеюсь, что президент Украины Владимир Зеленский, в ходе визита в Баку, посетит могилу Виктора Серегина, возложит к ней цветы.

Я же замечу, что в Азербайджане чтят память еще одного украинца. Уроженец города Змиев Харьковской области Руслан Половинка, после окончания Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, был послан служить в Нахчыван. После создания ВВС Азербайджана, он продолжил службу в вертолётной эскадрилье в Баку в должности пилота-оператор. С 1991 года участвовал в военных операциях в ходе карабахской войны. А 6 августа а 1992 года, получив информацию о том, что на возвышении Касапет азербайджанские войска попали в окружение, экипаж вертолета Ми-24, а это были Закир Меджидов (командир), Руслан Половинка и Джаваншир Рагимов, вылетели в зону боевых действий. Совершив три вылета, полностью уничтожили бронетехнику и живую силу противника, с поля боя были вывезены погибшие и раненые. Во время четвёртого вылета в вертолёт попала ракета противника и все члены экипажа вертолёта погибли.

Указом президента Азербайджанской Республики № 204 от 14 сентября 1992 года лейтенанту Руслану Александровичу Половинке было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно). В 2014 году азербайджанскому журналисту Зауру Нурмамедову при помощи Змиёвского научного краеведческого общества удалось разыскать родителей Руслана Александровича Половинки и оказать содействие в получении ими медали «Золотая звезда». А 8 ноября 2016 года по инициативе Харьковского общества азербайджанско-украинской дружбы «Достлуг» на здании Змиевского лицея № 1 имени З. К. Слюсаренко была открыта мемориальная доска. Вот такие они, трагические и доблестные страницы истории азербайджанского и украинского народов.

Фото: see-you.in.ua

Увы, ныне и Украина является страной, пострадавшей от агрессии со стороны иного государства. Нет ничего удивительного в том, что Азербайджан многократно и на самом высоком уровне выражал поддержку территориальной целостности Украины. В свою очередь, Армения, которая продолжает оккупацию пятой части территорий нашей страны, всегда выступала в поддержку аннексии Крыма со стороны России. Так, бывший президент Армении Серж Саргсян в разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным в марте 2014 года обсудил данный вопрос, после чего они оба "констатировали, что это "очередной образец реализации права народов на самоопределение путем свободного волеизъявления".

Позже, в мае 2015 года, Армения подтвердила свою позицию по аннексии Крыма, которую она высказали при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН. Это явствует из итоговой декларации саммита «Восточного партнерства». "Участники саммита твердо поддерживают все усилия, направленные на деэскалацию и политическое решение, которое базируется на независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины... ЕС подтверждает свою позицию, зафиксированную в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС 27 апреля, включая осуждение незаконное аннексии Крыма и Севастополя. Участники саммита подтверждают свою позицию, выраженную при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН 68/262 относительно территориальной целостности Украины", - сказано в декларации.