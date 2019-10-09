В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Украина заняла 85-е место в рейтинге конкурентоспособности WEF среди 141 стран

Возглавил рейтинг Сингапур, на втором месте - США.

​Украина заняла 85-е место в рейтинге конкурентоспособности WEF среди 141 стран
Фото: EPA/UPG

Украина заняла 85-е место среди 141 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) за 2019 год.

Об этом сообщается в ежегодном отчете WEF.

Так, Украина опустилась на две позиции по сравнению с 2018 годом, когда она была на 83-м месте.

Среднее значение индекса конкурентоспособности 141 стран мира составляет 61 пунктов. Украина с 57,0 баллами находится ниже среднего уровня.

По данным WEF, самой конкурентоспособной экономикой в мире в 2019 году стал Сингапур, обогнав США, которые опустились на второе место. Также в пятерку лидеров вошли Гонконг (3-е место), Нидерланды (4-е место) и Швейцария (5-е место).

Напомним, в марте Украина заняла 133-е место в рейтинге самых счастливых стран мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также