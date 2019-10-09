Шведский суд приступил к апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа в среду, 9 октября, начал слушания по решениям Стокгольмского арбитража, который в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа.

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В первый день суд заслушает вступительное слово российской стороны. Выступление продлится целый день.

"Для того, чтобы объяснить, почему судебные процессы против Газпрома занимают так много времени, приведу одну цифру. 50 тысяч - примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа", - написал Витренко в фейсбуке.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

"Газпром" эти решения обжаловал. Слушания в Апелляционном суду округа Свеа в Швеции должны состояться в октябре 2019 года.

Несмотря на это, еще летом 2018 года "Нафтогаз" начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Люксембурге.