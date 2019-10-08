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НКРЭКУ осталась без кворума

Два члена комиссии ушли в отставку, чтобы Зеленский мог ее перезагрузить.

НКРЭКУ осталась без кворума
Фото: facebook.com / Formagei Oleksandr

Члены Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Александр Формагей и Евгений Маглеванный объявили об отставке. Они работали в комиссии чуть больше года.

В фейсбуке Формагея говорится, что они решили "предоставить возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями".

В состав регулятора по закону входит семь членов, включая председателя. После отставки Формагея и Маглеванного там останется только три человека. Для принятия решений нужно не меньше четырех голосов.

Комментируя вопрос кворума, Формагей отметил, что по закону об НКРЭКУ президент Украины может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое количество членов регуляторного органа.

НКРЭКУ - государственный коллегиальный орган, созданный на замену ликвидированных в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Источник: "Українські новини"
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