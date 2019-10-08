Кабмин поручил способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок из РФ

Кабинет министров Украины поручил способствовать импорту Молдовой природного газа из Европейского Союза без участия российского "Газпрома".

Об этом говорится в распоряжении правительства №921-р от 29 сентября 2019 года, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что для этого НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Винницагаз", Минэкоенерго, госрегулятор и местные власти должны обеспечить газом приграничный с Молдовой Могилев-Подольский (Винницкая область) для поддержки Молдовы.

Ранее сообщалось, что премьер Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не достигнут соглашения по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года. В то же время она отметила, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

При этом Санду отметила, что работы по строительству газопровода Яссы - Кишинев должны закончиться до конца года на территории Молдовы, до марта 2020 года - на территории Румынии, так что этой зимой на поставки по этому маршруту рассчитывать не стоит.

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

Напомним, что в сентябре в Брюсселе прошел первый этап трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, ЕС и России по заключению будущего контракта о транзите российского газа в Европу. Украина хочет договориться о долгосрочном контракте, но России это не нужно, так как она планирует во втором полугодии 2020-го запустить "Северный поток - 2". После этого она сможет обойтись без транзита через Украину.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом" и российским "Газпромом", заключенный в 2009 году.

Следующий раунд переговоров запланирован на 28 октября. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу подписания нового договора. Исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.