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Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн

Весь банковский сектор за это время заработал 44,3 млрд грн.

Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Приватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за девять месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, пишет "Финансовый клуб".

Как сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

По данным Нацбанка, весь банковский сектор за январь-августь 2019-го заработал 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более половины (58,3%) этого результата обеспечил Приватбанк.

Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева состоятся дебаты в рассмотрении иска экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи банка во время национализации.

Коломойский недавно заявил, что хочет получить долю в акционерном капитале Приватбанка.

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