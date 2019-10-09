Приватбанк получил рекордную чистую прибыль в размере 27,4 млрд грн

Приватбанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за девять месяцев 2019 года до 27,4 млрд грн, что стало новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка, пишет "Финансовый клуб".
Как сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.
По данным Нацбанка, весь банковский сектор за январь-августь 2019-го заработал 44,3 млрд грн чистой прибыли, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более половины (58,3%) этого результата обеспечил Приватбанк.
Напомним, что 17 октября в Хозяйственном суде Киева состоятся дебаты в рассмотрении иска экс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи банка во время национализации.
Коломойский недавно заявил, что хочет получить долю в акционерном капитале Приватбанка.