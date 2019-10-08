Как получить разрешение на строительство?

Чтобы начать процесс строительства объектов недвижимости или их изменения, реконструкцию, - сперва нужно разобраться в нормативных документах и в самой процедуре получения разрешения на строительство. Если же строительство уже началось, а разрешительная документация еще не оформлялась, тогда обязательно необходимо этим заняться, чтобы Ваш объект не считался самовольно возведенным.

Есть два типа разрешения на строительство, отличающиеся принадлежностью будущего здания к классу ответственности. Если оно принадлежит к классу СС1, т.е. это жилые, дачные и садовые дома, пристройки и хозпостройки, офисные и складские здания, магазины и т.д., тогда заказчиком или его уполномоченным лицом готовится уведомление о начале строительных работ в установленной форме и подается на регистрацию в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (далее ГАСИ).

Для зданий класса СС2 и СС3, к которым относят объекты жилого и нежилого фонда (многоквартирные дома, торговые центры и т.д.), а также здания промышленного назначения, сооружения повышенной опасности и т.д., ГАСИ выдается на бланке и регистрируется разрешение на начало строительных работ.

Из этой статьи можно будет узнать, какая документация требуется для подготовки уведомления о начале строительных работ. Если Вас интересует документ - разрешение на строительство, просто перейдите по ссылке на сайт.

Процедура получения разрешения на строительство

Прежде, чем начинать заполнять и подавать на регистрацию уведомление о начале строительных работ, следует определить к какому типу относится Ваш объект, так как для разных объектов недвижимости порядок оформления будет отличаться.

Существует несколько процедур оформления:

Дома общей площадью до 500 кв.м:

- Разработка топографической съемки.

- Разработка эскиза намерений строительства.

- Получение строительного паспорта.

- Регистрация уведомления о начале строительных работ.

Дома площадью свыше 500 кв.м:

- Разработка топографической съемки.

- Разработка предпроектных предложений.

- Получение градостроительных условий и ограничений.

- Разработка проекта архитектора.

- Получение документов об авторском и техническом надзоре.

- Регистрация уведомления о начале строительных работ.

Нежилые здания СС1 класса ответственности (магазины, складские и офисные здания и т.д.) - процедура оформления будет такой же, как и для домов площадью свыше 500 кв.м.

Какие документы нужны для начала строительства?

Оформление разрешительной документации для возведения любого сооружения требует наличия определенного перечня технической и другой документации (например строительный паспорт или проект строительства и т.д.) в зависимости от сложности объекта, его назначения и класса ответственности.

Документы для разрешения на строительство

Документы о праве собственности на земельный участок.

Документы о праве собственности на объект недвижимости (в случае реконструкции).

Паспорт и идентификационный код для физ. лиц или учредительные документы для юр. лиц.

Зачем оформлять разрешительные документы для строительства?

Для получения разрешения на строительство до начала выполнения работ есть несколько причин, основными из которых являются:

Предусмотренные законодательством штрафы за самовольное строительство объектов недвижимости, а в некоторых случаях и снос таких объектов по решению суда..

На сегодняшний день в Киеве и других областях Украины для подключения коммуникаций необходимы разрешительные документы на строительство. При их отсутствии собственник получает отказ на подключение.

Как быстро и правильно оформить разрешительные документы на начало строительства в Киеве или Киевской области?

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