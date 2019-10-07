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​Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"

Бушуев будет отвечать в концерне за безопасность.

​Бывший замначальника Национальной полиции стал топ-менеджером "Укроборонпрома"
Фото: npu.gov.ua

Бывший заместитель начальника Национальной полиции Константин Бушуев стал заместителем генерального директора по безопасности в "Укроборонпроме".

Об этом говорится в фейсбуке концерна.

Константин Бушуев был одним из главных претендентов на пост главы Нацполиции после отставки Деканоидзе в ноябре 2016 года, но в итоге остался стал заместителем Сергея Князева. Уволился в августе 2019 года.

В органах внутренних дел Бушуев провел 24 года.

На позицию директора по персоналу в "Укроборонпроме" назначен Виталий Пахомов, который в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

Управление корпоративными коммуникациями возложили на Владимира Бирулю, пришедшего из Центра общественного здоровья.

Напомним, 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Павла Букина с должности гендиректора концерна. Новым главой назначил экс-министра экономразвития, бывшего главу набсовета "Укроборонпрома" Абромавичуса.

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