Министр энергетики США назвал "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы

"Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками".

Министр энергетики США Рик Перри назвал российский газопровод "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европе.

Об этом он сказал на энергетическом форуме в Вильнюсе, пишет "Делфи".

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками... "Северный поток 2" нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - пояснил Перри.

Он сказал, что этот проект может заменить транзит газа через Украину, и тогда Россия будет полностью контролировать поставки трубопроводного газа в Европу.

"Газопровод станет единственным источников поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – сказал Перри.

"Северный поток 2" находится на завершающей стадии строительства. Проект пока что столкнулся с препятствием в виде отсутствия разрешения на прокладку труб в водах Дании, но Россия заявляла, что обойдет спорную территорию.

По словам Перри, альтернативой российскому газу должно стать американское сжиженное топливо. Он сказал, что США постараются укрепить связи в энергетике со странами Центральной и Восточной Европы.

Для этой цели будут сформированы четыре рабочие группы, ответственные за эффективность энергетики и обновляющиеся источники энергии, ядерную энергетику, безопасность поставок и защиту критической инфраструктуры. Последнюю группу возглавит Литва.