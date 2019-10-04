Еврокомиссия назвала дату следующих переговоров по транзиту газа через Украину

Европейская комиссия назвала дату следующей трехсторонней встречи по транзиту газа через Украину. Четвертый раунд газовых переговоров состоится в Брюсселе 28 октября, сообщил в пятницу европейский комиссар по вопросам энергии Марош Шефчович.

"Буду рад принять 28 октября следующий раунд трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной, основанный на прогрессе, достигнутом ранее в этом месяце", - написал Шефчович в твиттере.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

19 сентября 2019 года в Брюсселе состоялись газовые консультации в трехстороннем формате (Украина, Еврокомиссия и Россия) о возможности подписания нового контракта. Украина рассчитывает, что это будет новый 10-летний договор с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год.

В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.