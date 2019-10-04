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Компания "Автострада" начала ремонт объездной дороги под Золотоношей Новости компаний

Работы планируется закончить в 2020 году.

Группа компаний "Автострада", основанная украинским предпринимателем Максимом Шкилем, которая выиграла тендер на реконструкцию объездной дороги под Золотоношей Черкасской области, приступила к капитально-восстановительным работам.

Согласно документации Черкасского управления автомобильных дорог, на отрезке автодороги, проходящей в объезд Золотоноши - от автозаправки на выезде из села Новая Дмитровка к Черкасскому кольцу - будет положено совершенно новое современное покрытие с использованием ведущих строительных технологий. Согласно утвержденному графику работ, в текущем году строительная компания обновит половину указанного участка, остальные работы будут выполнены в 2020 году.

Планируется, что на подъемах и спусках дорогу должны расширить на 1 м, кроме этого по всей протяженности ее оборудуют современным освещением и остановками общественного транспорта.

"Группа компаний "Автострада" использует исключительно современную технику европейского производства, при этом мы инвестировали средства в новый асфальтобетонный завод в Черкасской области и обеспечили более 100 новых рабочих мест. Несмотря на то, что из-за блокирования тендерных процедур, работы на данном участке начались в конце дорожно-строительного сезона, наша команда работает с 7 утра до позднего вечера, чтобы успеть выполнить половину работ уже в этом году", - отметил основатель "Автострады" Максим Шкиль.

В настоящее время работники "Автострады" снимают изношенное дорожное покрытие мощными фрезами WIRTGEN и выравнивают основание щебеночно-песчаной смесью. Следующим шагом запланировано трехэтапное укладывание основного асфальтобетонного покрытия толщиной более 30 см.

Группа компаний "Автострада"- совместное украинское-немецкое предприятие с автопарком из более чем 200 единиц современной автодорожной техники и командой из более чем 500 рабочих.

Среди других проектов компания также выполняет ремонтные работы на участках транснационального транспортного коридора «GO-Highway» в Винницкой области.

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