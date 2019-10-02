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АМКУ разрешил сети Prostor купить магазины "Космо"

Вадим Тугай выкупил розничный бизнес у фонда SigmaBleyzer.

АМКУ разрешил сети Prostor купить магазины "Космо"
Фото: kosmo.ua

Антимонопольный комитет Украины 20 сентября разрешил владельцу сети магазинов парфюмерно-косметической продукции Prostor Вадиму Тугаю приобрести сеть магазинов "Космо".

Об этом говорится в сообщении комитета.

АМКУ предоставил Тугаю разрешение на покупку компании Giancintoco Holdings Limited посредством дочерней компании Ringside Limited.

Giancintoco - является основателем компании "Суматра-Лтд", которая развивает принадлежащую инвестфонду SigmaBleyzer сеть "Космо".

Ранее Тугай, являющийся основателем сети Prostor, оформил контроль над сетью посредством покупки доли в компани "Стиль-Д", которая развивает Prostor. Покупка осуществлялась через кипрские компании Ringside Limited и Amikod Limited.

Напомним, о том, что сеть Prostor ведет переговоры о покупке магазинов "Космо", стало известно в конце 2018 года. Благодаря сделке Prostor выйдет на второе место в Украине в сегменте магазинов по продаже парфюмерно-косметической продукции после сети "Ева".

Американская SigmaBleyzer через компанию SBF Southeast European Holdings приобрел компанию "Суматра ЛТД" в 2007 году. Тогда эксперты прогнозировали, что фонд выйдет из бизнеса через три-четыре года, продав "Космо" международному оператору. Однако несколько финансовых кризисов могли помешать планам фонда, и сейчаc покупку сети рассматривают только ее украинские конкуренты.

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Источник: "Українські новини"
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