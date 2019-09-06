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Решение АМКУ принудительно разделить Ostchem угрожает уничтожением отрасли, - юрист

У Фирташа обвинили АМКУ в разрушении национального производителя.

Решение АМКУ принудительно разделить Ostchem угрожает уничтожением отрасли, - юрист
Фото: ubr.ua

Решение Антимонопольного комитета принудительно разделить группу компаний Ostchem угрожает уничтожением отрасли. Об этом заявил Игорь Гольченко, руководитель юридической службы холдинга Ostchem, передает РБК-Украина.

По словам Гольченко, решение еще не вступило в силу, поэтому говорить, что прямо сейчас все остановилось, преждевременно.

"Можно говорить о перспективе на будущее. А перспектива - это фактически уничтожение отрасли. Ведь даже сам Антимонопольный комитет сегодня не сказал, каким образом восстановится конкуренция, как они это видят. Они говорят: если бы три завода работали отдельно, то они бы конкурировали друг с другом. Да не могут они конкурировать друг с другом. "Черкасский азот" выпускает селитру, а "Ровноазот" выпускает карбамид. Как они будут друг с другом конкурировать? То селитра, а это карбамид", - сказал он.

По словам представителя Ostchem, АМКУ сделал то, чего не могли добиться российские производители удобрений в течение последних пяти лет - разрушить национального производителя.

"Прецедентов разделения компаний такого уровня в промышленности я не знаю, их не было. Безусловно, АМКУ пытается создать прецедент. Упрощенный подход к анализу рынка, объявление монополистом и принудительный раздел – это передел собственности, иначе не назовешь, - уверен Гольченко. - В целом прецедент опасный - он открывает ящик Пандоры с непредсказуемыми последствиями для отрасли. Нужно разделить тогда всех. Любую группу возьми и ее можно делить".

Напомним, 5 сентября АМКУ принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в составе черкасского "Азота", "Ровноазота", "Северодонецкого объединения Азот" и оптовой торговой фирмы "НФ Трейдинг Украина".

В Group DF Дмитрия Фирташа назвали решение АМКУ "основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением нарушением законодательства".

"АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь российских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении Group DF.

Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.

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