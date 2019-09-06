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​IFC может зайти в капитал Укргазбанка через кредит на €30 млн

Корпорация претендует на 20% акций.

​IFC может зайти в капитал Укргазбанка через кредит на €30 млн
Фото: Сергей Нужненко

Международная финансовая корпорация (IFC, МФК), входящая в группу Всемирного банка, намерена выделить Укргазбанку кредит 30 млн евро с возможной последующей конвертацией в капитал банка в размере до 20%.

Об этом говорится в сообщении IFC.

Кредит планируется выдать на 5 лет.

Совет директоров корпорации планирует рассмотреть этот проект на заседании 19 сентября.

Согласно условиям кредита, он погашается единовременно по истечении срока заимствования, а возможность конвертировать его в капитал будет полностью предоставлена на усмотрение IFC.

Укргазбанк был национализирован во время кризиса 2008-2009 годов вместе с банком "Киев" и Родовид Банком. Сейчас это один из крупнейших банков Украины.

Согласно стратегии развития госбанков, которую разработал Нацбанк, Укргазбанк должен быть продан. Вхождение МФК в капитал Укргазбанка позволит повысить инвестиционную привлекательность учреждения.

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Источник: "Українські новини"
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